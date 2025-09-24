Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:30

Песков раскрыл хитрую уловку Киева по встрече Путина с Зеленским

Песков: Киев предлагал для встречи Путина с Зеленским неприемлемые варианты

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Киев предлагал для встречи Путина и Зеленского неприемлемые варианты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с радио РБК. По его словам, в их число входили, например, Швейцария и Австрия.

До этого Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве. Однако украинский лидер отметил, что готов встретиться с ним где угодно, кроме России. По его словам, речь идет о переговорах как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что разрешение кризисной ситуации на Украине осложняется личной ненавистью между Путиным и Зеленским. Глава США отметил, что, несмотря на хорошие отношения с российским лидером, ситуация остается сложной.

Также постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал, что Украина хотела бы вернуться к границам 1991 года. По его мнению, эти планы нереалистичны. Он также добавил, что о серьезности намерений Киева будут свидетельствовать прекращение мобилизации и демобилизация. Именно это, по словам постоянного представителя России при ООН, Украина должна показать на переговорах с Россией.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Киев
Дмитрий Песков
встречи
