США вложили в Майдан $5 млрд: почему Кеннеди поддержал РФ и разоблачил Киев Кандидат в президенты США заявил, что Пентагон создавал биолаборатории под Киевом и ранее финансировал протесты на Майдане

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший

Кандидат в президенты США от демократов Роберт Кеннеди — младший заявил, что Пентагон создавал биолаборатории на Украине для изучения биологического оружия. Кроме того, по его словам, Штаты финансировали протесты на Майдане в 2013–2014 годах. Политик также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, назвал контрнаступление ВСУ «жалким провалом» и предложил налаживать диалог с Москвой. Почему Кеннеди-младший позволяет себе резкие выпады в отношении властей Штатов и чем его кандидатура на пост главы страны удобна России — в материале NEWS.ru.

Что Кеннеди-младший рассказал о биолабораториях на Украине

Роберт Кеннеди — младший дал новое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Полная запись беседы размещена в Twitter (X). Кандидат в президенты от демократов подтвердил наличие американских биолабораторий на территории Украины в рамках программ по биологическому оружию. По словам политика, в эту программу Пентагон «вложил много денег».

«У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие. В нем могут использоваться все виды новой синтетической биологии, технологии CRISPR, и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению», — сказал Кеннеди-младший.

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По его словам, в Штатах переживали, что нарушают Женевскую конвенцию. Поэтому они передали управление биологической безопасностью Министерству здравоохранения и социальных служб США. Кеннеди-младший добавил, что при разработке такого типа оружия обязательно нужна вакцина, потому что есть риск действия биооружия в обратном направлении.

Москва неоднократно уличала Вашингтон в создании биологических лабораторий на территории Украины, но американцы упорно отрицали этот факт. В апреле этого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России (ВС РФ) Игорь Кириллов сообщил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов. Министерство обороны России обнаружило в этих учреждениях сотни патогенов опасных болезней, в число которых входят сибирская язва и холера.

Сколько США вложили в протесты на Майдане

Также в интервью Карлсону Кеннеди-младший поделился подробностями участия США в протестах на Майдане в 2013–2014 годах. По его словам, Вашингтон вложил в эту кампанию $5 млрд. Политик отметил, что этим занималось Агентство США по международному развитию (USAID), при этом правительство страны не сообщало своим гражданам о финансировании беспорядков в Киеве.

«В 2014 году на Украине на Майдане проходили протесты. Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили. Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило $5 млрд в эти протесты», — сказал Кеннеди-младший.

По его словам, за месяц до украинского государственного переворота занимавшая тогда пост помощника госсекретаря США Виктория Нуланд провела секретный разговор с американским послом и составила «новый кабинет министров» для Украины. Кеннеди-младший выразил недовольство тем, что его страна потратила $130 млрд на Украину, при этом сами американцы сталкиваются с большими проблемами, среди которых отсутствие медицинской страховки и талонов на еду.

Фото: Luca Piergiovanni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Протесты на Майдане в 2014 году, Украина

В чем Кеннеди-младший обвинил Байдена

Ранее Кеннеди-младший резко высказался в адрес действующего президента США Джо Байдена. Он упрекнул его в разрушении отношений с Москвой. По мнению Роберта, в Вашингтоне укрепилось извращенное представление о России, а неизбежный конфликт превратился в «краеугольный камень» американской внешней политики.

«Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями», — отметил он.

Позже, выступая на одном из мероприятий в Нью-Йорке, Кеннеди-младший заявил, что Москва располагает гораздо большим числом ядерных вооружений. Он напомнил, что его дядя (президент США Джон Кеннеди) в свое время принял решение разговаривать с советским лидером Никитой Хрущевым — и это дало хорошие результаты.

«Мы пребываем в потенциально экзистенциальной битве с Россией. У них на тысячи больше ядерных вооружений, чем у нас. И, похоже, никого это не волнует. <...> Мой дядя и Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом. Они говорили друг с другом. Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: „Нет, это русские выиграли войну“», — заявил политик.

Кандидат от демократов также добавил, что за минувший год «никто не говорил с Путиным» и у Вашингтона нет отношений с Россией на высоком уровне. «Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», — подчеркнул Кеннеди-младший.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Что Кеннеди-младший сказал об Украине

Кеннеди-младший неоднократно обвинял американское правительство в ответственности за действия России на Украине. 19 апреля он заявил Fox News, что в США замалчивается факт, что противостоять России на Украине невозможно. По его словам, этот конфликт — огромная проблема для Вашингтона.

«Конфликт на Украине является огромной проблемой для США, так как с геополитической точки зрения он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для нас», — заявил Роберт Кеннеди — младший.

Политик выступил против возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, такой шаг станет ненужной провокацией и приведет к открытой войне с Россией, распаду Альянса и усилит вероятность ядерного конфликта. Он также призывал работать над деэскалацией украинского кризиса. Целью, по его мнению, должен стать «мир путем переговоров», уважающий безопасность, суверенитет и права обеих сторон.

Может ли Кеннеди-младший стать серьезным конкурентом Байдену

Кеннеди-младшего считают опасным конкурентом и «головной болью» Байдена, несмотря на то что он является однопартийцем нынешнего главы Белого дома. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в конце июля, что Кеннеди будет подвержен травле в своей стране. По ее словам, так происходит со всеми, кто выражает мнение не в пользу американского истеблишмента.

«Они всегда начинают травить всех тех, кто высказываются не в их пользу. Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, „отмены“, как они любят, потому что это (мнение Кеннеди. — NEWS.ru) полностью идет вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет», — сказала Захарова.

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший

Удобен ли Кеннеди-младший Москве в качестве президента США

В США крайне популярно среди кандидатов в президенты критиковать политику страны, сообщил NEWS.ru американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он напомнил, что подобной риторикой запомнился не только экс-президент от Республиканской партии Дональд Трамп, но и демократ Барак Обама, получивший Нобелевскую премию мира за критику внешнеполитического курса США. Таким образом политики повышают свой рейтинг в глазах потенциальных избирателей.

«Политик до того, как он займет пост, — это одно. После — это совершенно другое. Поэтому сейчас могут кормить нас всевозможными обещаниями, да и вообще американский электорат. Но чем это обернется? Не факт, что он будет в итоге выполнять свои обещания. Он поймет, что в Демократической партии кризис лидерства», — сказал Блохин.

Американист добавил, что не считает Кеннеди-младшего удобным кандидатом для Москвы, даже несмотря на его многочисленные пророссийские заявления.

«Те люди, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, — это не друзья, это прагматики и реалисты, для которых приоритеты совершенно другие. Там даже Трампа нельзя назвать другом России, потому что для Трампа главный противник — Китай, а не Россия. Исходя из этого, у него другой взгляд на внешнюю политику США. Там друзей нет вообще», — подчеркнул Блохин.

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press Рон Десантис

Среди кандидатов в президенты Штатов, которые выступают за улучшение отношений с Россией, эксперт также назвал Дональда Трампа и губернатора Флориды республиканца Рона Десантиса. По его словам, шансов на победу на выборах 2024 года у Кеннеди-младшего немного.

«Я думаю, что его шансы не очень большие. Первое — в Америке не любят вот эту семейственность: Буши, Клинтоны, теперь Кеннеди. Во-вторых, сама Демократическая партия его не особо радует. Все, что он говорит, — это не мейнстрим, он идет в противоположную сторону. В-третьих, он, как и Байден, уже возрастной и не очень популярный среди граждан. Вот в России он популярен, потому что отражает нашу повестку», — заключил Блохин.

Что известно о Кеннеди-младшем

Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший — представитель одного из самых известных американских политических кланов. Его отец — бывший сенатор от Нью-Йорка и генеральный прокурор США, убитый в 1968 году во время предвыборной кампании, его дядя — 53-й президент США Джон Кеннеди, которого застрелили во время официального визита в Даллас в 1963 году. Сам Кеннеди-младший — адвокат и экологический активист. После начала пандемии COVID-19 он выступал против прививок и критиковал действия властей США по борьбе с коронавирусом.

В апреле 2023-го он объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года и сразу ворвался в предвыборную гонку. Политик привлек всеобщее внимание из-за амбиций победить Джо Байдена на праймериз Демократической партии. В основе кампании Кеннеди-младшего — смелая критика внешнеполитического курса США и разоблачение ошибок действующего президента.

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