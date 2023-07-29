В МИД РФ рассказали, как поступят в США с поддержавшим диалог с РФ Кеннеди Захарова: поддержавшего диалог с РФ Роберта Кеннеди подвергнут критике и травле в США

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди, который выступает за налаживание диалога с Россией, будет подвержен травле в своей стране, заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, так происходит со всеми, кто выражает свое мнение не в пользу американского истеблишмента.

Они всегда начинают травить всех тех, кто высказываются не в их пользу. Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, «отмены», как они любят, потому что это (мнение Кеннеди. — NEWS.ru) полностью идет вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет, — сказала Захарова.

Захарова также отметила, что Россия всегда была готова развивать отношения с США и никогда не блокировала их. Она добавила, что разногласия возникли из-за логики собственной исключительности, диктата, которые господствуют в США.

Ранее член ЛДПР Виктор Бут заявил, что кандидаты на пост президента США, чья повестка отличается от текущей американской политики, даже не смогут зарегистрировать свою кандидатуру. Он уточнил, что такого рода деятелей, включая Роберта Кеннеди — младшего, будут отсеивать, так как Вашингтону необходим антироссийский бренд.

Роберт Кеннеди — младший является племянником Джона Кеннеди, 35-го президента США, который был убит в 1963 году. Кеннеди-младший ранее допустил возможность диалога между Москвой и Вашингтоном. Он также говорил, что именно американские власти несут ответственность за украинский кризис.