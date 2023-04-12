В украинских лабораториях нашли сотни патогенов опаснейших болезней Минобороны исследует обнаруженные в биолабораториях на Украине патогены опасных болезней

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Российское Минобороны исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в число которых входят сибирская язва и холера, заявил в Совете Федерации начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, у России есть вакцины и лекарства для лечения таких заболеваний, передает РИА Новости. Кириллов добавил, что военное ведомство тесно сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором по этому вопросу.

Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры, — сказал он.

Ранее Кириллов подчеркнул, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов. Он добавил, что в районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов. Их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов, считает Кириллов.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий.