Кандидат в президенты США объяснил, почему Киев не принимают в НАТО Кеннеди-младший: членство Украины в НАТО станет дорогой к открытой войне с Россией

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Кеннеди — младший

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что выступает против возможного приема Украины в НАТО. По его мнению, такой шаг Альянса станет ненужной провокацией и приведет к открытой войне с Россией, отметили РИА Новости в пресс-службе политика.

Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту, — подчеркнули в офисе Кеннеди-младшего.

Политик считает, что следует работать над деэскалацией украинского конфликта. Целью должен стать «мир путем переговоров», уважающий безопасность, суверенитет и права обеих сторон.

По итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО лидеры входящих в нее стран утвердили пакет многолетней поддержки Киева. Он в том числе предусматривает отмену для Украины условия выполнения плана действий по членству в Альянсе.

Ранее сообщалось, что отказ членов НАТО пригласить Украину в свои ряды не повлиял на настрой украинского президента Владимира Зеленского, допускающего, что Альянс изменит решение. Об этом заявил сам украинский лидер, уточнив, что большинство членов Альянса настаивает на приеме Киева в свои ряды.