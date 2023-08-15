Кеннеди-младший признал наличие биолабораторий США на Украине

Фото: MFA Russia/Global Look Press

США строили биолаборатории на территории Украины в рамках программ по биологическому оружию, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, запись которого размещена в Twitter (X). По словам политика, для этого Пентагон «вложил много денег».

У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению, — сказал Кеннеди-младший.

Работа лабораторий была возобновлена в 2001 году, уточнил он. Однако США волновались, так как «нарушение Женевской конвенции — это преступление» и передали управление биологической безопасностью ведомству в минздраве. Кроме этого, Кеннеди-младший добавил, что при разработке такого типа оружия обязательно нужна вакцина, потому что «100% случаев» есть риск его действия в обратном направлении.

Недавно стало известно, что правительство США требовало от властей Тайваня создания биологической лаборатории для работы над боевыми вирусами и другим биологическим оружием. По информации источников издания «Ляньхэ синьвэньван», правительство острова провело две секретные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю».