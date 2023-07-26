Кандидат в президенты США призвал начать разговаривать с Москвой Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с РФ

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший призвал наладить диалог с Россией на высоком уровне, передает РИА Новости. Выступая на одном из мероприятий в Нью-Йорке, он напомнил, что Москва располагает гораздо большим числом ядерных вооружений. Он также указал на то, что его дядя, 35-й президент США Джон Кеннеди, принял решение разговаривать со своим советским коллегой Никитой Хрущевым и это дало хорошие результаты.

Мы пребываем в потенциально экзистенциальной битве с Россией. У них на тысячи больше ядерных вооружений, чем у нас. И, похоже, никого это не волнует. <...> Мой дядя и Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом. Они говорили друг с другом. Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну, — заявил политик.

Он указал, что за минувший год «никто не говорил с Путиным» и у Вашингтона «нет отношений с Россией на высоком уровне». При этом Кеннеди убежден, что Штатам нужно говорить с Москвой, поступая так, как советовал дядя нынешнего кандидата.

Ранее Роберт Кеннеди — младший заявил, что выступает против возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, такой шаг Альянса станет ненужной провокацией и приведет к открытой войне с Россией. Политик считает, что следует работать над деэскалацией украинского конфликта. Целью должен стать «мир путем переговоров», уважающий безопасность, суверенитет и права обеих сторон.

Кеннеди также раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за ухудшение отношений с Россией. По его словам, риторика действующего хозяина Белого дома свелась к враждебным высказываниям и угрозам.