Помощник Помпео пригласил Рябкова на переговоры по безопасности

https://static.news.ru/photo/27956552-cde5-11ea-aff0-fa163e074e61_660.jpgСергей РябковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На новый раунд встреч по стратегической стабильности помощник американского госсекретаря Кристофер Форд пригласил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Об этом он заявил во время телефонного брифинга для журналистов.
Касаемо взаимодействия с заместителем министра иностранных дел Рябковым, то я пригласил его принять участие в ещё одном диалоге по стратегической стабильности, как мы это делали в январе, — цитирует Форда ТАСС.
До этого Форд сообщил о предложении для российской стороны создать линию связи. По его словам, она позволит предотвратить конфликты в космосе.
Как писал NEWS.ru, ранее США предложили создать «альянс демократий» в противовес Китаю.