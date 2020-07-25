США

Помощник Помпео пригласил Рябкова на переговоры по безопасности

22:15, 24 июля 2020
Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На новый раунд встреч по стратегической стабильности помощник американского госсекретаря Кристофер Форд пригласил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Об этом он заявил во время телефонного брифинга для журналистов.

Касаемо взаимодействия с заместителем министра иностранных дел Рябковым, то я пригласил его принять участие в ещё одном диалоге по стратегической стабильности, как мы это делали в январе, — цитирует Форда ТАСС.

До этого Форд сообщил о предложении для российской стороны создать линию связи. По его словам, она позволит предотвратить конфликты в космосе. 

Как писал NEWS.ru, ранее США предложили создать «альянс демократий» в противовес Китаю. 

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях