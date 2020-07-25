Помощник Помпео пригласил Рябкова на переговоры по безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп выразил готовность направить в города в разных частях страны до 75 тыс. сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с преступностью.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. По словам главы Белого дома, федералы будут направлены, если об этом попросят власти этих городов. Мы готовы. Мы добавим еще 50...