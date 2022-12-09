Врач рассказала, сколько кефира нужно пить в день для максимальной пользы Диетолог Лазуренко посоветовала для максимальной пользы пить по 200 г кефира в день

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Чтобы получить максимальную пользу от кефира, достаточно ежедневно выпивать по 200 мл этого кисломолочного напитка, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Медик пояснила, что кефир содержит жизненно необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности и полезные для кишечника микроорганизмы.

Кефир — это кисломолочный продукт, который содержит жизненно необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности: белки, жиры и углеводы. Углеводы — это источник энергии. Белки — строительный материал для всего организма. Жиры тоже хороший энергетический ресурс, — сказала Лазуренко.

Как добавила диетолог, содержащиеся в кефире полезные микроорганизмы также создают дополнительный ресурс для микробиоты тонкого и толстого кишечника.

Заведующий отделением колопроктологии МКНЦ имени А. С. Логинова Михаил Данилов ранее сообщил, что употребление большого количества красного мяса и переработанных мясных продуктов, в частности, колбасы, копченостей и фастфуда, увеличивает иск развития рака толстой кишки. Проктолог напомнил, что именно эти продукты Всемирная организация здравоохранения признает канцерогенами.