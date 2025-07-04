Вкуснее яичницы и омлета! Китайский фу-янг с помидорами и соевым соусом — вкус Азии на вашей тарелке. Погрузитесь в ароматную атмосферу китайской кухни с этим необычным омлетом! Вкус свежих помидоров гармонично сочетается с пряным имбирём, пикантным соевым соусом и нежным зелёным луком — идеальный баланс, который зарядит вас энергией и подарит настоящий восточный настрой с самого утра.
Ингредиенты
- Помидоры — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сушёный сельдерей — 1 ч. л.
- Мука — 3 ст. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Тёртый имбирь — 1 ч. л.
- Зелёный лук — 20 г
- Соль — по вкусу
- Растительное масло — 15 г
Приготовление
- Помидоры нарежьте кольцами, аккуратно удалите сердцевину. Мякоть помидоров смешайте с яйцами, мукой, сушёным сельдереем, тёртым имбирём и соевым соусом. Добавьте мелко нарезанный зелёный лук и соль по вкусу, тщательно перемешайте.
- На разогретой сковороде с маслом выложите кольца помидоров, в каждое влейте яичную смесь. И заполните пространство между помидорами. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 4 минуты, пока омлет не схватится.
Подавайте горячим, с зелёным луком — так вы создадите настоящий вкус Поднебесной у себя дома!
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