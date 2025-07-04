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04 июля 2025 в 05:45

Вкуснее яичницы и омлета! Китайский фу-янг с помидорами и соевым соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее яичницы и омлета! Китайский фу-янг с помидорами и соевым соусом — вкус Азии на вашей тарелке. Погрузитесь в ароматную атмосферу китайской кухни с этим необычным омлетом! Вкус свежих помидоров гармонично сочетается с пряным имбирём, пикантным соевым соусом и нежным зелёным луком — идеальный баланс, который зарядит вас энергией и подарит настоящий восточный настрой с самого утра.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сушёный сельдерей — 1 ч. л.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Тёртый имбирь — 1 ч. л.
  • Зелёный лук — 20 г
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — 15 г

Приготовление

  1. Помидоры нарежьте кольцами, аккуратно удалите сердцевину. Мякоть помидоров смешайте с яйцами, мукой, сушёным сельдереем, тёртым имбирём и соевым соусом. Добавьте мелко нарезанный зелёный лук и соль по вкусу, тщательно перемешайте.
  2. На разогретой сковороде с маслом выложите кольца помидоров, в каждое влейте яичную смесь. И заполните пространство между помидорами. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 4 минуты, пока омлет не схватится.

Подавайте горячим, с зелёным луком — так вы создадите настоящий вкус Поднебесной у себя дома!

Ранее мы готовили яичницу в батоне с ветчиной и сыром. Чумовой завтрак за 20 минут!

яйца
яичница
омлет
помидоры
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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