Тело нашли в номере отеля: детали загадочной гибели россиянки в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

39-летняя россиянка Александра Теплякова умерла во время отдыха в Турции. Ее тело обнаружили в одном из отелей города Аланья. Это уже не первый случай гибели граждан РФ в этой стране за туристический сезон 2024 года. За прошлый 2023 год, по данным посольства России в Турции, погибло более 150 россиян. Что известно о других случаях — в материале NEWS.ru.

Что известно о гибели россиянки в отеле Аланьи

Тело Тепляковой обнаружили в понедельник, 22 мая, около 22:00 по турецкому времени. До этого женщина долго не покидала номер, что вызвало беспокойство персонала гостиницы.

Когда сотрудники отеля открыли дверь ее комнаты, то обнаружили лежащую на полу туристку без сознания. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть Тепляковой. Ее тело отправили в морг Института судебной медицины для вскрытия, чтобы выяснить, из-за чего скончалась россиянка. Правоохранительные органы Турции начали расследование.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о других смертях туристов из РФ в Турции

В начале мая 2024 года российский турист умер на отдыхе в той же турецкой Аланье. По данным местных СМИ, 57-летний гражданин РФ Леонид Харитонов отдыхал с семьей в отеле и почувствовал недомогание. Его близкие вызвали скорую, которая госпитализировала туриста, однако врачам не удалось его спасти. Турецкая полиция уже начала проверку обстоятельств смерти.

62-летнего туриста из РФ по имени Валдас Л. нашли мертвым в гостинице Аланьи за несколько месяцев до случая с Харитоновым. Он отдыхал в Турции с семьей. Сотрудники отеля заметили Валдаса в беседке: он слишком долго сидел неподвижно. Они вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть туриста. О причинах кончины позднее не сообщалось.

Другой мужчина из России умер в Аланье в начале апреля. Тело 40-летнего туриста было обнаружено в номере отеля. Причины смерти не раскрывались, но известно, что он долго не покидал комнату как и Теплякова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем закончился суд в Турции по делу об убийстве россиянки

На днях в Турции оправдали 29-летнего гражданина Сирии Мохаммада Низара Арнабеха, подозреваемого в убийстве 32-летней феминистки из России Анастасии Емельяновой в сентябре 2023 года. Первый уголовный суд Эрзурума счел, что улик, свидетельствующих о причастности подсудимого к преступлению, недостаточно.

Мужчину обвиняли в умышленном убийстве. Следствие утверждало, что он избил девушку и порезал ей ногу осколком стекла. В результате Емельянова умерла от потери крови.

Обвиняемый несколько раз менял показания. Изначально Мохаммад говорил, что случайно толкнул девушку во время ссоры и она упала на стеклянный стол. Как позже утверждал гражданин Сирии, он несколько раз ударил Емельянову по ноге куском этого предмета мебели. Однако затем Низар Арнабех заявил, что его не было дома в момент гибели подруги.

Емельянова познакомилась с Мохаммадом в Tinder и планировала выйти за него замуж. Она уехала из России в Турцию после начала СВО в 2022 году.

Кто мог убить мать и дочь из России в Бодруме

Вечером 28 ноября 2023 года в пригороде турецкого Бодрума обнаружили тела двух россиянок с огнестрельными ранениями. После выяснения подробностей стали известны личности погибших: 42-летняя экс-модель Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. По одной из версий, главный подозреваемый в совершении преступления — бывший муж женщины, литовец Андрей Куслевич.

Жители поселка Ичмелер обнаружили погибших на одном из заросших кустарником склонов вдоль дороги к бухте Тавшанбурну. Одно из тел было завернуто в простыни и связано веревкой, второе лежало поблизости за камнем, сообщал Mash.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За несколько дней до произошедшего мать и дочь перестали выходить на связь. Родственники решили поехать к ним домой и обнаружили там беспорядок и следы крови. После этого они обратились в местную полицию.

По версии правоохранительных органов, Ирина и Даяна были застрелены на вилле в районе Конаджик, которую они снимали. После этого предполагаемый убийца увез тела россиянок в пригород Бодрума, где и выбросил, пытаясь скрыть следы преступления. У дома матери и дочери обнаружили следы автомобиля, его также засняли камеры видеонаблюдения. Полиция отследила маршрут машины — она проезжала место, где нашли убитых.

Как выяснило турецкое издание Anterhaber, Ирина Двизова раньше работала фотомоделью, снималась для люксовых брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. Последнее время она занимала должность риелтора.

Ирина воспитывала троих детей от разных браков — дочь Даяну, сыновьей Давида и Макара. Несколько лет назад москвичка сначала переехала в Испанию, откуда отправилась в Турцию.

Даяна мечтала пойти по стопам матери. На своей странице в социальной сети она писала, что тоже хочет стать моделью и путешествовать по миру. Незадолго до гибели, 12 ноября, девушка праздновала день рождения. Она прилетела отмечать его в Стамбул, о чем радостно рассказывала в одном из последних видео в соцсети.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько россиян гибнет на курортах Турции

По данным посла России в Турции Алексея Ерхова, за январь — ноябрь 2023 года только в регионе Антальи погибло более полутора сотен россиян.

«Из года в год мы фиксируем примерно одинаковую ситуацию по смертности туристов. К сожалению, за уходящий год только по Анталийскому консульскому округу, а основной турпоток приходится именно на него, зафиксирован 151 случай с летальным исходом. Многие из них спровоцированы обострением хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», — объяснял дипломат.

Он добавил, что результате ДТП в 2023 году только в Анталье погибли 10 россиян, среди них — двое детей. Как подытожил Ерхов, всего в авариях в этом курортном городе пострадали более 70 граждан РФ.

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