Стало известно, кем в Турции заменят украинцев Ekonomim: Турция возместит потерю украинских туристов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турция решила возместить убытки от сокращения украинских туристов за счет притока отдыхающих из Польши, сообщает газета Ekonomim. По данным издания, число польских туристов выросло вдове за четыре года, а приток украинцев упал с 2 млн до 800 тысяч.

Польские туристы стали четвертыми по количеству, особенно в Анталье. Ожидается, что в текущем году количество польских туристов, которые выделяются при раннем бронировании, увеличится как минимум на 25%, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Варшава не будет принимать беженцев с Украины, несмотря на новые законы ЕС. Польские политики заявили, что в страну уже пытается попасть большое количество мигрантов. Варшава намерена потребовать денег на укрепление границы.

До этого власти Польши заявили о намерении поддерживать материально только тех украинцев, которые смогут доказать свое постоянное пребывание в республике. Такое постановление правительство внесло в законопроект о поддержке беженцев с Украины. По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, существуют случаи, когда украинцы получали деньги и уезжали из страны.