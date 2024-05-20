Ближайший союзник Киева отказался принимать мигрантов с Украины Польша отказалась принимать украинских беженцев по договоренностям в ЕС

Фото: IMAGO/Christoph Reichwein (crei)/Global Look Press

Украинские беженцы в Польше

Варшава не будет принимать беженцев с Украины, несмотря на новые законы ЕС, сообщает РИА Новости. Польские политики заявили, что в страну уже пытается попасть большое количество мигрантов. Варшава намерена потребовать деньги на укрепление границы.

В агентстве напомнили, что Евросоюз принял пакт из десяти пунктов о приеме беженцев для распределения миграционной нагрузки среди членов объединения. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна никого к себе не пустит. При этом он выразил уверенность в том, что Евросоюз не будет накладывать на республику никаких квот.

Мы ни за что не будем платить, нам не придется принимать никаких мигрантов, прибывающих с других направлений, и Европейский союз не наложит на нас никаких квот, — отметил он.

Предполагается, что Польше удастся избежать юридических последствий. По словам комиссара ЕС по внутренним делам Ильвы Юханнсон, в республике уже много беженцев, поэтому она может обсуждать с объединением частичное или полное освобождение от соблюдения условий пакта.

Ранее власти Польши заявили о намерении поддерживать материально только тех украинцев, которые смогут доказать свое постоянное пребывание в республике. Такое постановление правительство внесло в законопроект о поддержке беженцев с Украины. По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, существуют случаи, когда украинцы получали деньги и уезжали из страны.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Великобритании столкнулись со сложностями при устройстве на работу из-за проблем с визами и кризиса на рынке труда. Предпочтение при выборе сотрудников отдается кандидатам с более стабильным положением. Мигранты жалуются, что стремление к помощи украинцам ослабевает все сильнее, а в новостях стали реже освещать проблемы приезжих граждан Украины.