В Польше объяснили, какие беженцы с Украины не получат пособий Косиняк-Камыш: пособия получат только постоянно пребывающие в Польше украинцы

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Польши намерены поддерживать материально только тех украинцев, которые смогут доказать свое постоянное пребывание в республике, такое постановление польское руководство внесло в законопроект о поддержке украинских беженцев, находящихся в Польше с марта 2022 года. По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, существуют случаи, когда украинцы получали деньги и уезжали из страны. Его выступление транслировала канцелярия в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Пособие «800+», другие семейные пособия будут доступны только тем семьям, в которых дети ходят в школу [в Польше], и которые смогут предоставить доказательства своего пребывания в Польше, — сказал политик.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Европе летом могут столкнуться с трудностями, поскольку в Германии и Польше рассматривают возможность сокращения мер по их поддержке. В Польше разработан законопроект, которым отменят единовременные выплаты и введут дополнительные платы.

До этого депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявлял, что Германия ежегодно тратит как минимум €20 млрд на содержание украинских беженцев. По словам парламентария, Берлин не может себе позволить такие затраты, поэтому правительству приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, технологическое развитие и сферу образования.