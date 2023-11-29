Россиянку с дочерью нашли мертвыми на горе в Турции Тела двух россиянок нашли в пригороде турецкого Бодрума

Тела двух россиянок - матери и дочери - обнаружили в пригороде турецкого города Бодрум, сообщает телекомпания NTV со ссылкой на местную полицию. По имеющимся данным, находку сделали местные жители.

Сообщается, что тела находились на крутом склоне у обочины дороги вблизи населенного пункта Ичмелер. Они были завернуты в простыню и перевязаны веревкой. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Тела направлены на судмедэкспертизу.

По данным Telegram-канала Shot, погибшие - 42-летняя гражданка России и ее 15-летняя дочь. Сообщается, что несколько дней назад они пропали без вести. Родственники не смогли связаться с ними и отправились к их месту жительства в районе Конаджик.

Войдя в дом, родственники увидели кровь на диване и заподозрили, что мать и дочь могут быть убиты, после чего они обратились в полицию Бодрума. Правоохранители сумели отследить по камерам отъезжавший от дома автомобиль. В результате поисков тела россиянок нашли на крутом склоне, завернутыми в простыни.

По данным Shot, женщина работала в Турции риелтором. Подозреваемого в двойном убийстве разыскивают.

Ранее гражданин России погиб в результате нападения преступников в Стамбуле. По имеющейся информации, злоумышленников было четверо, двое из них уже задержаны. Россиян скончался от удара ножом в сердце. Отмечалось, что мужчина столкнулся с вымогателями, которые требовали у него смартфон.