Российский турист умер в больнице на турецком курорте Sabah: россиянин умер в Аланье после госпитализации

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Турист из России скончался на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah. Мужчину госпитализировали в больницу из гостиницы, однако несмотря на усилия врачей он ушел из жизни. О причинах смерти туриста не сообщается.

В публикации уточняется, что 62-летнего россиянина зовут Валдас Лабанаускас. В Аланья он приехал с семьей. При этом тело мужчины было отправлено на медицинскую экспертизу в Анталью.

Несколькими днями ранее сообщалось, что российский турист был обнаружен мертвым в одной из гостиниц в Аланье (провинция Анталья). Уточняется, что 61-летнего мужчину сотрудники отеля заметили в беседке: он слишком долго сидел неподвижно. Они вызвали жандармерию и медиков, которые констатировали, что турист умер. Тело было доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

В начале апреля на этом же курорте произошел аналогичный случай. 40-летний россиянин был обнаружен мертвым в номере отеля. Причины смерти не раскрывались, но известно, что гражданин долгое время не выходил из номера. Это вызвало подозрения у персонала, так что сотрудники гостиницы открыли номер своим ключом и, увидев неподвижное тело туриста, вызвали полицию.