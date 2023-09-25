Стало известно, кто и как убил в Турции российскую феминистку Hurriyet: российскую феминистку в Турции убил ее жених

Фото: Социальные сети

Анастасия Емельянова

Российская феминистка Анастасия Емельянова, которая несколько дней не выходила на связь, была убита женихом Низаром, сообщает Hurriyet. Инцидент произошел в турецком Эрзуруме ночью 20 сентября. По информации издания, мужчина уже сознался в совершении убийства.

Как пишут журналисты, между Анастасией и Низаром произошла ссора. Спустя несколько часов мужчина пришел к соседям и попросил их помочь своей девушке, утверждая, что она «получила ранения» из-за разбившегося стеклянного столика. Соседи вызвали экстренные службы. Когда на место происшествия прибыли медики, Анастасия уже умерла в результате потери крови.

Полиция задержала Низара по подозрению в убийстве. Позднее он рассказал правоохранителям, что сам ранил Анастасию осколком стекла. Сейчас обвиняемый находится под арестом, дожидаясь суда.

Анастасия Емельянова известна как активистка по работе над проектом «Феминистки поясняют» на YouTube. Со своим женихом она познакомилась в Tinder и планировала выйти за него замуж, получив в Турции вид на жительство. С 20 сентября Емельянову пытались найти близкие.

Ранее в Серпухове 49-летний мужчина попытался сжечь бывшую 37-летнюю сожительницу. Он напал на женщину, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая была доставлена с ожогами в больницу.