Названа главная угроза для застрявших в «зоне смерти» на Эвересте Альпинист Шатаев: застрявшим на Эвересте грозит смерть от нехватки кислорода

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Эверест

Застрявшие в «зоне смерти» на Эвересте туристы подвергаются реальной опасности, поскольку существует риск нехватки кислорода для каждого из них, заявил NEWS.ru советский и российский альпинист, покоритель Эвереста (в 1995 году) Владимир Шатаев. Он отметил, что шанс погибнуть в таких условиях равен 90%.

Ситуация опасна только из-за того, что кислород заканчивается у каждого. Это прежде всего. Если кислород кончится, то проблемы со спуском, 90% вероятность смерти, — сказал специалист.

Он подчеркнул важность того, сколько ниток провели шерпы для покорения горы. По его словам, по одной нитке поднимаются, а другая необходима для спуска.

Если их нет, то <...> гребень очень узкий, сложный и перестежки влияют на всех, задерживают. Бывает, что не уступают место. Люди в реальной опасности, — отметил Шатаев.

Ранее сообщалось, что в конце сезона восхождений на Эверест в Непале погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших числятся старший менеджер по работе с клиентами в африканском банке KCB Group Черуйот Кируи, совладелец английского тренажерного зала Wakefield CrossFit Дэниел Пол Патерсон и гид из Гималаев Пастенджи Шерпа.