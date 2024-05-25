Россиян предупредили о проблемах при вылете из Египта АТОР: при вылете из Египта россиян может ожидать внезапная проверка документов

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Россияне рассказали Ассоциации туроператоров, что при вылете из Египта на пограничном контроле в аэропорту Шарм-эш-Шейха могут начаться «непредсказуемые» проверки документов. По словам туристов, также возможна конфискация некоторых предметов во время осмотра ручной клади, например, зажигалок и открытого алкоголя.

Кроме того, путешественники могут столкнуться с неудобствами во время ожидания посадки на рейс. Так, сотрудники воздушной гавани могут проверять билеты по несколько раз, поэтому посадочные талоны нужно все время держать под рукой. Еще в зоне ожидания нет ни туалетов, ни кулеров с водой. Также сотрудники аэропорта избирательно просят пассажиров разуваться.

Важно: бахил в этой зоне нет. Брезгливым пассажирам в открытой обуви следует иметь с собой носочки. Контейнеров для вещей критически мало, а именно — два. По крайней мере, так было на момент, когда досмотр проходила корреспондентка «Вестника АТОР», — говорится в сообщении.

Ранее власти Норвегии объявили, что путешественникам из России будет отказано во въезде на территорию страны в том случае, если целью их визита будут туристические и другие цели не первостепенной важности, указано в заявлении на сайте правительства государства. Отмечается, что ограничение начнет действовать с 29 мая 2024 года.