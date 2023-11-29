Тела замотали в простыни, бросили под камень: двух россиянок убили в Турции SHOT: тела мамы и дочки из России нашли в Турции, убийцу разыскивают

Фото: Mehmet Ozdogru/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тела мамы и дочки из России нашли в пригороде турецкого Бодрума, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что россиянок завернули в простыню и связали веревкой. Их обнаружили на крутом склоне у обочины дороги в районе Бодрума в Мугле. Подозреваемого в двойном убийстве сейчас ищут. Подробности о происшествии — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийстве россиянок в Турции

По данным SHOT, следствие утверждает, что трупы принадлежат матери и дочери русской национальности, полиция проводит расследование. Уже стали известны личности убитых.

«Они (тела — NEWS.ru) принадлежат гражданке России 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне, сообщил местный телеканал. Они стали жертвами жестокого убийства. Несколько дней назад Ирина и ее дочь Даяна, которая проживала в Бодруме, пропали без вести. Родственники не смогли связаться с ними и написали заявление о пропаже. Они отправились на место, где проживали мама с дочкой, в районе Конаджик. Войдя в дом, увидели кровь на диване, заподозрили, что мать и дочь могли быть убиты, и обратились в районное управление полиции Бодрума», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что полицейские отследили отъезжавший от дома автомобиль по камерам видеонаблюдения. Позже были обнаружены тела россиянок.

По информации Telegram-канала Mash, одно из тел было завернуто в простыни, перевязано веревкой и брошено под камень, другое было неподалеку.

Телекомпания NTV со ссылкой на местную полицию сообщила, что на место происшествия направили бригады медиков и правоохранителей. Последние выдвинули версию, что гражданки стали жертвами преступления. В сообщении не уточняется, были ли при жертвах документы, удостоверяющие их личности. Тела направили на судмедэкспертизу.

Телеканал Habertűrk проинформировал, что после прокурорской проверки два тела доставили сначала в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины Муглы, чтобы установить точную причину смерти.

Кто может быть убийцей россиянок в Турции

SHOT утверждает, что Ирина Двизова работала в Турции риелтором. При этом Mash со ссылкой на местные СМИ пишет, что женщина была моделью и вместе с ребенком посещала Стамбул и Каппадокию.

«В Бодруме, где их нашли, она снимала виллу. Сообщается, что по подозрению в убийстве сейчас ищут ее мужа-финна», — написал Mash.

По информации Habertűrk, первыми тела обнаружили местные жители. Сейчас тела находятся в морге Института судебной медицины провинции Муглы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

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