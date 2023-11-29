Двух россиянок убили в Бодруме: кто они, что известно, кого подозревают Русская модель с дочерью найдены убитыми в турецком Бодруме

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Русская модель и ее дочь найдены убитыми в пригороде турецкого Бодрума. Что известно о погибших, как обнаружили тела, кто первым попал под подозрение?

Как обнаружили тела

Два тела, связанные веревкой и замотанные в простыню, были обнаружены у дороги неподалеку от турецкого курортного города Бодрум. Издание Haberturk сообщило, что трупы нашли местные жители вблизи населенного пункта Ичмелер, они находились на заросшем кустарником крутом склоне в прибрежном национальном парке Тавшанбурну («Кроличий нос»).

Полиция Турции начала масштабное расследование убийства иностранных граждан. По предварительным данным, причиной смерти стали огнестрельные ранения.

За два дня до обнаружения тел близкие убитых не смогли с ними связаться и прибыли на виллу, где обнаружили беспорядок и следы крови. Соседи рассказали «Известиям», что слышали выстрелы. Полиция обнаружила у их дома следы автомобиля, которые в итоге привели к месту обнаружения тел. Машина также попала на камеры видеонаблюдения.

Что известно о погибших россиянказ в Бодруме

Турецкая полиция опознала убитых как 42-летнюю россиянку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь Даяну, эту информацию подтвердили источники СМИ. Telegram-канал SHOT сообщил, что женщина, работала в Турции риэлтором. Турецкое издание Anterhaber сообщило, что Двизова работал модельном бизнесе, принимала участие в съемках дорогих брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии.

В Бодруме они жили на вилле в престижном районе Конаджик. Тела матери и дочери были доставлены в институт судебной медицины в городе Мугла для определения точных обстоятельств их гибели.

Фото: Социальные сети Ирина Двизова

Кого подозревают в убийстве россиянок

Главным подозреваемым стал второй муж старшей из убитых — гражданин Литвы Андрей Куслевич. Ирина Двизова ушла от него несколько лет назад, после чего переехала в Турцию. Ее сын Давид заявил СМИ, что мотивом преступления стало то, что женщина не позволяла ему общаться с одной из дочерей.

Соседка убитой рассказала «Известиям», что полиция Турции запретила Куслевичу приближаться к семье Ирины. Ранее, по словам родственников, он отбывал наказание за кражу бриллианта и служил телохранителем у украинского олигарха. Издание Readovka выяснило, что Андрей Куслевич в прошлом проходил службу в французском Иностранном легионе, и получил французское гражданство. Полиция Турции намерена объявить подозреваемого в международный розыск через Интерпол.

Члены семьи знали, что он собирался приехать на виллу, поэтому в первую очередь заподозрили Куслевича. Ирина Двизова в прошлом трижды подавала в суд, требуя лишить бывшего мужа родительских прав на их общего малолетнего сына. Где сейчас находится мальчик — неизвестно. Близкие к семье люди заявили RT, что убийца забрал пятилетнего сына и уехал в Литву, где у него есть новая семья.

Readovka отмечает, что дочь Ирины Даяна была патриотично настроена и «оддерживала Россию, из-за чего также вероятным поводом для кровавой расправы могла стать русофобия».

Где сыновья Ирины

Readovka также сообщает, что кроме дочери у Ирины были еще двое сыновей. Старший, совершеннолетний сын от первого брака по малолетству занимался криптовалютой, а позже «патриотично настроенная Ирина отправила его в армию, где он успешно прошел службу, а после отправился в зону СВО». Отмечается, что в день расправы его не было на вилле.

«Младший сын от второго брака в момент убийства матери и сестры был на вилле. Где он находится сейчас, неизвестно», — отмечакет Readovka.

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