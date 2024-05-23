Стали известны последствия запрета на въезд в Норвегию для туротрасли РФ Турэксперт Мкртчян: туротрасль РФ не пострадает от запрета на въезд в Норвегию

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Норвегия. Осло

Российская туристическая отрасль не пострадает от запрета на въезд в Норвегию, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, россияне уже давно не могут попасть в эту страну, так что ничего не поменяется.

Это просто официальное заявление, россиян уже давно не пускают в Норвегию в туристических целях. На развитие российского туризма такой запрет не повлияет никак, потому что в Норвегию группы в последний раз уезжали еще до пандемии COVID-19, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что границы страны были раньше закрыты из-за коронавируса, а с февраля 2022 года они закрылась уже по другой причине. В Норвегию не продавали туры и не было организованного потока в страну с 2020 года.

Другие европейские страны не будут закрывать границы, как Норвегия, добавил Мкртчян. Сейчас туристы из России активно получают визы в Италию, Испанию, Грецию, Францию и на Кипр. Кроме того, нет предпосылок ограничения посещения этих стран для россиян, подытожил эксперт.

Ранее власти Норвегии объявили, что путешественникам из России будет отказано во въезде на территорию страны в том случае, если целью их визита будут туристические и другие цели не первостепенной важности, указано в заявлении на сайте правительства государства. Отмечается, что ограничение начнет действовать с 29 мая 2024 года.