В Норвегии объяснили, почему россиянам будет запрещен въезд Власти Норвегии объявили о запрете въезда для туристов из России с 29 мая

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Власти Норвегии объявили, что путешественникам из России будет отказано во въезде на территорию страны в случае, если целью их визита будут туристические и другие цели не первостепенной важности, указано в заявлении на сайте правительства государства. Отмечается, что ограничение начнет действовать с 29 мая.

Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы, — указано в пресс-релизе.

В документе уточняется, что запрет распространяется и на туристов, которые получили визу от других стран, входящих в Шенгенское соглашение. Исключением для путешественников станет несколько целей визита: поездка к родственникам, работа и учеба. Подчеркивается, что Норвегия пристально следит за обстановкой на границе и готова принять меры, если того потребует сложившаяся ситуация.

Ранее стало известно, что власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.