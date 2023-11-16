Финляндия сократит число КПП на границе с Россией Финляндия закроет с 18 ноября четыре КПП на границе с Россией

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Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией, следует из сообщения финского правительства. Отмечается, что причиной стало осложнение миграционной ситуации на «восточной границе».

Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла, — говорится в релизе.

Власти Финляндии назвали это реакцией на то, что к «восточной границе» в последние дни приезжает все больше граждан третьих стран с просьбой предоставить убежище. По мнению Хельсинки, это «организованное явление», в котором играет роль «иностранное государство».

Уточняется, что с августа таких лиц было 91. Все являются гражданами третьих стран, но пытались въехать с территории России. Ранее российские власти не пропускали людей к пунктам пересечения границы с Финляндией, если у них не было виз. Сейчас, по словам представителей погранохраны, ситуация изменилась.

В сентябре Хельсинки ввел запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза и члены их семей