Финские пограничники рассказали о въезжающих из России лицах без виз Погранслужба Финляндии: 91 лицо без визы въехало в страну с территории России

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Все больше людей без виз приезжает на пограничные переходы Финляндии через территорию России, сообщает Yle со ссылкой на финских пограничников. При этом власти страны готовы к такому развитию событий, отметили они.

Уточняется, что с августа таких лиц было 91, они попросили убежища. Все являются гражданами третьих стран, но пытались въехать с территории России. Как пишет издание, ранее российские власти не пропускали людей к пунктам пересечения границы с Финляндией, если у них не было виз. Сейчас, по словам представителей погранохраны, ситуация изменилась.

Кроме того, на границе выросло число желающих въехать в страну на велосипедах. Однако это с 9 ноября запрещено, поскольку контролировать автомобильное пересечение границы проще.

В сентябре Хельсинки ввел запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза и члены их семей. Запрет распространяется на все легковые автомобили с числом мест менее 10. Все уже въехавшие в страну машины должны покинуть ее в течение шести месяцев. Контроль осуществляется на границе не только с Россией, но и с Норвегией.