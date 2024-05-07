Россиянин умер на семейном отдыхе в Турции Gazete Alanya: 57-летний турист из РФ скончался на отдыхе в Турции

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Российский турист скончался на отдыхе в турецкой Аланье, сообщает местное издание Gazete Alanya. 57-летний гражданин РФ по имени Леонид Харитонов отдыхал с семьей в отеле и почувствовал недомогание.

Близкие мужчины вызвали скорую помощь, после чего туриста доставили в больницу, однако тот скончался. Его тело направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Начата проверка по факту произошедшего.

Аналогичный случай произошел в начале мая. Турист из России скончался на турецком курорте Аланья. Мужчину госпитализировали в больницу из гостиницы, однако, несмотря на усилия врачей, он ушел из жизни. О причинах смерти туриста не сообщается. 62-летнего россиянина зовут Валдас Л. В Аланью он приехал на отдых с семьей. Тело мужчины было отправлено на медицинскую экспертизу.

Несколькими днями ранее сообщалось, что российский турист был обнаружен мертвым в одной из гостиниц в турецкой Аланье. Уточняется, что 61-летнего мужчину сотрудники отеля заметили в беседке: он слишком долго сидел неподвижно. Они вызвали жандармерию и медиков, которые констатировали, что турист умер. Тело было доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.