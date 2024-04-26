Туриста из России нашли мертвым в турецкой гостинице Anadolu: российского туриста нашли мертвым в беседке гостиницы Аланьи

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Российский турист был обнаружен мертвым в одной из гостиниц в Аланье (провинция Анталья), передает агентство Anadolu. Уточняется, что 61-летнего мужчину сотрудники отеля заметили в беседке: он слишком долго сидел неподвижно.

Они вызвали жандармерию и медиков, которые констатировали, что турист умер. Тело было доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. О причинах и обстоятельствах случившегося информация не поступала.

В начале апреля на этом же курорте произошел аналогичный случай. 40-летний россиянин был обнаружен мертвым в номере отеля. Причины смерти не раскрывались, но известно, что гражданин долгое время не выходил из номера. Это вызвало подозрения у персонала, так что сотрудники гостиницы открыли номер своим ключом и, увидев неподвижное тело туриста, вызвали полицию. Труп был отправлен в институт судебной медицины провинции Анталья.

До этого в ущелье Домбай-Ульген на территории Карачаево-Черкесской Республики было найдено тело мужчины. Турист не вернулся в гостиницу после катания на горе Мусса-Ачитара. Отправившиеся на поиски спасатели обнаружили его в горах без признаков жизни, после чего на носилках с помощью альпинистского снаряжения и веревок спустили погибшего вниз.