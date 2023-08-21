Стыд или расчет? Почему Тиньков, Авен, Фридман уехали из РФ на самом деле Эксперты рассказали, почему богатейшие предприниматели страны разорвали связи с родиной

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости, Михаил Джапаридзе/ТАСС, Сергей Булкин/NEWS.ru, Shutterstock.com

После начала специальной военной операции России на Украине целый ряд крупных бизнесменов либо уехали из страны, либо, уже живя за рубежом, стали все больше разрывать связи с родиной. Кто-то, как основатель «Яндекса» Аркадий Волож, четко декларирует свою позицию лишь сейчас. NEWS.ru попытался выяснить, каковы реальные мотивы поведения миллиардеров, понесли ли предприниматели большие потери или, наоборот, получили бонусы, и есть ли у них шансы когда-нибудь разморозить свои зарубежные активы.

Олег Тиньков

В числе первых после начала СВО покинул страну основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков. Он написал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России), что попрощался с банком и с Россией, и добавил, что в страну он «больше не ездок».

«Прощай, Тинькофф Банк, прощай, Россия. У меня не осталось ничего в России», — написал предприниматель.

Незадолго до публикации поста Олег Тиньков продал свою 35-процентную долю в головной компании банка «Тинькофф» — TCS Group. Ее выкупила фирма «Интеррос» Владимира Потанина. Тиньков поблагодарил Потанина, но подчеркнул, что продал свое детище за копейки.

«Я не мог обсудить цену. Меня будто взяли в заложники — бери только то, что тебе предлагают. Я не мог договориться», — заявил бизнесмен.

Бренды Tinkoff и La Datcha, которые принадлежат семье Олега Тинькова, он вывез из России.

«Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету», — процитировал предприниматель монолог Чацкого из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума».

В октябре 2022 года Олег Тиньков отказался от гражданства РФ. По его словам, ему «стыдно иметь этот паспорт» и он не хочет ассоциироваться с Россией.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Олег Тиньков

Михаил Фридман

Против СВО высказался живущий в Лондоне бизнесмен Михаил Фридман. 25 февраля 2022 года он написал письмо сотрудникам своей инвестиционной компании LetterOne, в котором назвал конфликт «трагедией» и сказал, что «война никогда не может быть решением проблемы».

«Я родился на Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе. Но также я провел большую часть моей жизни как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия и для тех, и для других», — написал Фридман.

Бизнесмен не критиковал Владимира Путина и его политику. ЕС ввел против него санкции: счета Фридмана заморожены, выезд из страны запрещен. Украинские активы предпринимателя арестованы. 18 августа на Украине против него завели уголовное дело: Фридмана подозревают в выведении около $19 млн из Альфа-Банка.

«Если власти в ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к Путину и сказать ему, чтобы он прекратил военные действия, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Значит, те, кто принимает решения, ничего не понимают в том, как устроена Россия. Это опасно для будущего», — подчеркнул бизнесмен.

1 марта 2022 года он вышел из совета директоров Альфа-Банка, Veon и X5 Group. В мае того же года Михаил Фридман подал иск против Совета ЕС в европейский суд юстиции в Люксембурге с целью оспорить введенные против него санкции.

Петр Авен

После начала спецоперации Петр Авен вместе со своим партнером Михаилом Фридманом покинул пост в совете директоров Альфа-Банка. Против Авена ввели санкции, которые он пытается оспорить.

«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь», — сказал он.

15 августа 2023 года Петр Авен фактически отрекся от российского гражданства, заявив, что считает своим домом Латвию.

«Я уволился со всех должностей в компаниях группы „Альфа-Банк“ с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса. <...> Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом. Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба», — сказал бизнесмен.

Накануне этого заявления латвийские власти намекнули на возможность лишения его гражданства. Поводом для этого стали долги в четырех компаниях, зарегистрированных на территории республики. Авен не может оплатить их из-за санкций.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Петр Авен

Олег Дерипаска

После начала СВО бизнесмен Олег Дерипаска призвал стороны как можно скорее сесть за стол переговоров. Позже в разговоре об экономической ситуации в России он выразил свою позицию.

«Меня очень просят это не говорить, но я за мир», — сказал предприниматель.

Позже Олег Дерипаска в своем Telegram-канале процитировал пацифистскую статью Льва Толстого «Одумайтесь!», написанную в 1904 году во время Русско-японской войны. Однако как этот текст соотносится с его личным мнением и текущей ситуацией, бизнесмен не пояснил. Позже миллиардер неоднократно критиковал экономическую политику России.

Игорь Волобуев

После начала СВО Россию покинул бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. Он отправился на Украину и вступил в отряд теробороны.

«Меня звать Волобуев Игорь. Я гражданин России. 2 марта я уехал из России с целью приехать в Украину, и на тот момент, когда я уезжал из России, я был действующим вице-президентом Газпромбанка, где занимался пиаром промышленных активов банка более шести лет», — говорит бизнесмен в видеоролике, записанном после отъезда.

По словам Волобуева, он хотел уехать из России еще в 2014 году после присоединения Крыма. Почему это решение не осуществилось, бизнесмен не объяснил. Игорь Волобуев подчеркнул, что он уроженец Сумской области, но никогда не был гражданином Украины: сначала имел советское гражданство, потом российское. Но, по словам бизнесмена, он всю жизнь ощущал Украину как свою родину.

После отъезда бизнесмен сказал, что потерял доступ к своим деньгам из-за того, что российские карты Visa и MasterCard больше не работают за границей. Он добавил, что все его средства пропали с депозитов в мобильном приложении банка.

«У меня сейчас ничего нет, даже средств к существованию», — сказал он.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Игорь Волобуев

Почему некогда «системные» бизнесмены прощаются с Россией

Профессор Института экономики РАН Борис Шмелев считает, что многие российские бизнесмены старались держать свои деньги за рубежом, считая, что принцип уважения частной собственности там абсолютный и их деньги находятся в полной сохранности. Но жизнь показала, что они ошибались, считает эксперт. После начала СВО против многих крупных предпринимателей ввели санкции, следовательно, их заграничные активы оказались замороженными.

«У Михаила Фридмана, например, были арестованы банковские счета и имущество. Он, видимо, рассчитывал, что сможет в Европе договориться через своих знакомых и партнеров, чтобы арест сняли, думал, что критические замечания в адрес Москвы, президента России помогут ему решить коммерческие проблемы. Так же и Тиньков. А что касается Волобуева, то ему я вообще не верю. Думаю, эти деньги просто были переброшены на какие-то другие счета не на его имя», — говорит Борис Шмелев.

Он добавил, что нынешние попытки бизнесменов снять с себя санкции и получить доступ к зарубежным активам имеют минимальные шансы на успех. Но речь идет о немалых деньгах, поэтому российские предприниматели продолжают за них бороться, уверен Шмелев.

Кроме того, может быть еще одна причина, по которой бизнесмены не оставляют попыток вернуть свои заграничные активы. По словам эксперта, велика вероятность, что деньги за рубежом они вкладывали в акции, облигации, которые давали гораздо больший доход, чем тот, что они могли получить в России. Поэтому зарубежные вложения могли быть коммерчески выгоднее.

«У многих наших крупных бизнесменов рыльце в пушку: они не платили налоги, проводили различного рода махинации. У них перед государством есть должок. Никаких там идейных соображений, по которым они эмигрировали из России, нет. Ведь как говорится в Библии: «Где твое богатство, там будет и твое сердце», — сказал Борис Шмелев.

Экономист Дмитрий Потапенко, наоборот, считает, что разрыв связей с Россией обусловлен принципиальной позицией бизнесменов по поводу СВО.

«Они все потеряли очень много. Почему так поступили? Все в любом случае упирается в СВО. Это принципиальная позиция, неважно, сколько она стоит. Такое случается иногда. Они все могли не терять свой бизнес. Но свобода — очень дорогостоящая штука», — высказал мнение Потапенко.

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