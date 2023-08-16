Внук латышского стрелка: что известно о Петре Авене, порвавшем с Россией Бывший глава Альфа-Банка Петр Авен назвал Латвию своим домом. Там его хотят лишить гражданства из-за долгов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Петр Авен

Российский предприниматель и миллиардер Петр Авен заявил в интервью телеканалу TV3 Ziņas, что считает Латвию своим домом. Так он прокомментировал планы властей аннулировать его латвийское гражданство. Этот вопрос был поднят после включения миллиардера в санкционный список США из-за связи с российской «Альфа-Групп». Еще одним поводом лишить бизнесмена паспорта стали долги по налогам у четырех связанных с Авеном компаний в Латвии, которые он не может оплатить из-за санкций. Миллиардер подчеркнул, что в деле с лишением гражданства он намерен использовать все законные способы для защиты своих прав. Когда Авен уехал из России, что за проблемы у него в Латвии — в материале NEWS.ru.

Почему Петра Авена хотят лишить гражданства Латвии

Власти Латвии подняли вопрос о лишении Авена гражданства 11 августа, после того как США внесли его в санкционный список. Бюро по защите Конституции (SAB) объявило, что учтет американские санкции в своем заключении о возможном аннулировании паспорта. В бюро подтвердили, что по закону Авен сможет оспорить решение в суде.

В апреле 2022 года парламент Латвии принял поправки к закону, допускающему лишение гражданства лиц, которые имеют больше одного паспорта. Это возможно в случае, если латвийская спецслужба SAB представит доказательства, что эти лица потворствовали геноциду, преступлениям против мира и угрозам территориальной целостности и конституционному порядку демократических стран.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Петр Авен

После намека о лишении латвийского гражданства Петр Авен заявил, что считает своим домом Латвию.

«Я уволился со всех должностей в компаниях Альфа-Банка с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса. <...> Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом», — сообщил Авен в интервью местному телеканалу.

Он добавил, что живет в Латвии больше года, платит там налоги. Его сын, тоже имеющий гражданство этой страны, учится в местной школе и «с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба». Кроме того, Авен заявил, что с марта 2022 года уволился со всех должностей в «Альфа-Групп». По данным Baltic News Network, латвийские компании и фонды олигарха задолжали несколько тысяч евро налоговых, коммунальных выплат и не погасили обязательства по контрактам.

Кто такой Петр Авен

Петр Авен — российский бизнесмен, с 1994 года — президент (был в должности до 2011 года) и совладелец Альфа-Банка. Родился 16 марта 1955 года в Москве. Отец Олег Авен работал в Институте автоматики и телемеханики Академии наук СССР, а впоследствии стал преподавателем физико-математического факультета МГУ и членом-корреспондентом РАН. Дед Петра Авена — латышский стрелок. Его расстреляли в 1930-е годы.

В 1977 году Петр Авен окончил экономический факультет МГУ, а спустя три года — аспирантуру МГУ, где учился вместе с будущим первым зампредом правительства РФ Егором Гайдаром.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Петр Авен

Политическая карьера Петра Авена

Осенью 1991 года Авен стал членом возглавляемого Аркадием Гайдаром «правительства реформ», заняв одновременно два поста: председателя комитета внешнеэкономических связей и первого замглавы МИД.

В 1992 году Петр Авен возглавил созданное в России Министерство внешних экономических связей и стал представителем президента РФ Бориса Ельцина по связям с индустриально развитыми странами. В этот период ему удалось успешно провести переговоры с Парижским клубом кредиторов, который тогда возглавлял Жан-Клод Трише: Авен добился существенного смягчения позиций по выплате российских долгов. Однако в декабре 1992 года он вслед за Гайдаром подал в отставку. В декабре 1993 года избран депутатом Госдумы, но до начала работы там отказался от мандата из-за желания заниматься бизнесом.

До февраля 2001 года Петр Авен был членом Совета по предпринимательству при правительстве РФ.

Как Авен развивал бизнес в России

В конце 1992 года Петр Авен стал советником президента в компании «ЛогоВАЗ» Бориса Березовского, а позже основал «Финансы Петра Авена» (ФинПА). Фирма консультировала по сделкам с ценными бумагами. В 1994 году Авен передал 50% акций своей компании Альфа-Банку и получил взамен 10% акций банка. Тогда же он занял пост президента Альфа-Банка. После этого холдинг существенно усилил свои позиции. В частности, в 1998 году Альфа-Банк оказался «едва ли не единственным в разгар кризиса банком, продолжавшим рассчитываться по обязательствам и выплачивать деньги частным вкладчикам». В июле 2002 года Авен вошел в состав совета директоров компании «СТС Медиа», в декабре 2003 года стал сопредседателем ее совета директоров.

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press Петр Авен

В октябре 2004 года журнал Institutional Investor назвал Петра Авена лучшим управляющим в сфере финансовых услуг в России, в апреле 2005 года Авен указом президента РФ Владимира Путина был награжден орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». В апреле 2006 года банкир вошел в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2015 году Петр Авен получил орден Дружбы. Также имеет Орден трех звезд III степени (Латвия, 2012).

Зарубежные активы Петра Авена

Петр Авен получил гражданство Латвии в 2016 году. Он также имеет российский и люксембургский паспорта. Авен, по собственному признанию, «наполовину латыш». С июля 2002 года он являлся членом совета директоров компании Latvijas Balzams (крупнейшего латвийского производителя алкогольных напитков), а с 2007 года возглавлял Российско-латвийский деловой совет предпринимателей.

Среди других иностранных активов Петра Авена — турецкий оператор сотовой связи Turkcell, голландская компания Veon, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки, немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea и международный инвестиционный бизнес со штаб-квартирой в Люксембурге LetterOne.

Санкции против Авена

В феврале 2022 года против Авена ввел санкции Евросоюз, а спустя месяц — Великобритания. Позже к ним присоединились Швейцария, Канада, Австралия и Новая Зеландия. В августе 2023 года Авен попал в санкционный список США. 21 марта 2022 года Михаил Фридман и Петр Авен вышли из совета директоров Альфа-Банка. Теперь они оспаривают санкции в суде — они подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС в мае 2022-го.

По данным 2023 года, в рейтинге российских миллиардеров журнала Forbes Петр Авен занимает 31-е место, его состояние оценивается в 4200 млн долларов. Банкир вместе с семьей владеет бывшей виллой Глории Гиннесс на Сардинии. Власти Италии арестовали эту недвижимость в марте 2022 года.

Фото: kremlin.ru Петр Авен и Владимир Путин

Семья Петра Авена

Петр Авен был женат дважды. Его первая супруга Елена скоропостижно скончалась в 2015 году — у нее оторвался тромб. От первого брака у предпринимателя двое детей — близнецы Дарья и Денис. Оба окончили Йельский университет.

Вторая жена бизнесмена — Екатерина Козина. Свою личную жизнь супруги предпочитают не афишировать.

Деятельность Петра Авена в сфере искусства

С 2014 года по сей день Петр Авен включен в попечительский совет ГМИИ имени А.С. Пушкина. Вместе с Романом Абрамовичем, Виктором Вексельбергом и Аркадием Воложем финансировал Еврейский музей, а с 2016 года Авен поддерживал работу Исследовательского проекта русского авангарда (Russian Avant-Garde Research Project; RARP) в Лондоне. До 2022 года являлся попечителем британской Королевской академии художеств. В 2018-м при поддержке Авена в Третьяковской галерее была открыта выставка «Михаил Ларионов. Начало пути».

Петр Авен собрал крупнейшую в России коллекцию русской живописи начала XX века. В 2017 году он спонсировал проведение выставки Revolution: Russian Art 1917–1932 в лондонской Академии художеств к 100-летию революции. В 2021 году бизнесмен приобрел в Риге в «квартале модерна» здание, в котором планировал открыть музей русско-латышской культуры.

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