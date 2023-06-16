Зеленский разрешил национализировать бывший Альфа-банк Украина

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс-банк, прежде носивший название Альфа-банк Украина. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что закон вступит в силу уже на этой неделе, после чего Нацбанк Украины будет обязан начать процедуру национализации экс-«Альфы».

Президент наконец-то подписал наш законопроект о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками, — написал Железняк.

Рада приняла этот законопроект в конце мая. Поправки обязывают Нацбанк Украины признавать кредитные организации неплатежеспособными, если в отношении ее собственников введены санкции. В соответствии с документом, если правительство согласится национализировать Сенс-банк, процедура пройдет по упрощенной схеме, а акции бывшего Альфа-банка Украины продадут правительству за одну гривну.

В октябре 2022 года Зеленский подписал закон, разрешающий национализировать системообразующие банки. Документ предусматривал в качестве основания для национализации проблемы банка с ликвидностью. На тот момент системообразующими банками в стране считались 14 кредитных организаций, как государственных, так и частных. СМИ писали, что закон принимался с целью национализировать Сенс-банк, однако к концу 2022 года ситуация с ликвидностью в нем улучшилась.