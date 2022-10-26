Власти Украины смогут национализировать системообразующие банки

Фото: bank.gov.ua

Власти Украины смогут национализировать системообразующие банки. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, документ разместили на официальном портале Верховной рады. Киев предусмотрел эту процедуру в период проведения Россией военной операции на территории государства.

Государство в лице Министерства финансов Украины участвует в выводе с рынка системообразующего банка, по которому Национальным банком Украины принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных, — говорится в документе.

Закон предполагает, что украинский Нацбанк имеет право признать системообразующую кредитную организацию неплатежеспособной. После этого представители регулятора должны оповестить о процедуре администрацию финансовой структуры и правительство страны. При положительном заключении государство может выкупить акции банка за одну гривну.

Системообразующими банками на Украине считаются 14 финансовых организаций. Среди них есть как государственные структуры, так и частные, вроде Приватбанка.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину государством-банкротом, объявив о потере ей финансовой самостоятельности. По его словам, собираемые в стране налоги формируют всего 40% бюджета страны, больше 60% которых идут на военные расходы, а ежемесячный дефицит составляет $5 млрд. На чем основаны эти данные, спикер не уточнил.