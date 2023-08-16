Латвия мобилизовала пограничников из-за ситуации на границе с Белоруссией

Фото: Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госпогранслужба Латвии объявила о дополнительной мобилизации пограничных сил из-за роста числа мигрантов на белорусской границе, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что сотрудников отзывают из отпусков.

С сегодняшнего дня, 15 августа, государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы, — говорится в заявлении.

Такое решение принято из-за растущей «гибридной угрозы». За последние сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Кроме этого, Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

Ранее заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольд Абрамавичюс заявил, что республика закроет два пограничных пункта, отделяющих страну от Белоруссии. Соответствующее решение он назвал превентивной мерой.

О намерении усилить военное присутствие на границе с Белоруссией также сообщили в Польше. По словам министра национальной обороны Мариуша Блащака, соответствующими мерами Варшава рассчитывает «сдержать агрессора». При этом наращивание войск на границе он назвал своим личным решением.