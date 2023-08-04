Литва начала закрывать погранпункты на границе с Белоруссией

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Белоруссия, граница

Литва закроет два пограничных пункта, отделяющих страну от Белоруссии, заявил заместитель министра внутренних дел республики Арнольд Абрамавичюс в эфире Литовского национального радио и телевидения. Соответствующее решение он назвал превентивной мерой.

В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов погранконтроля. Если сегодня в Польше практически один пункт, то у нас шесть. Одной из превентивных мер будет сокращение с шести погранпуктов до четырех, — сообщил Абрамавичюс.

Ранее о намерении усилить военное присутствие на границе с Белоруссией также сообщили в Польше. По словам министра национальной обороны Мариуша Блащака, соответствующими мерами Варшава рассчитывает «сдержать агрессора». При этом наращивание войск на границе он назвал своим личным решением.

Президент Литвы Гитанас Науседа тем временем заявил, что правительство страны наметило новые планы по охране границ после прибытия бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. По его словам, также планируется усилить разведывательную деятельность.

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, бойцы ЧВК «Вагнер» хотят дестабилизировать восточный фланг НАТО. Он выразил уверенность, что «музыканты» будут переодеваться в мигрантов и пытаться проникнуть в страну для совершения диверсий.