Авен отрекся от гражданства России Миллиардер Авен отказался от России и назвал Латвию своим «домом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Авен

Предприниматель и миллиардер Петр Авен отрекся от гражданства России, об этом он заявил в интервью телеканалу TV3 Zinas. Он добавил, что считает своим домом Латвию.

Я уволился со всех должностей в компаниях группы «Альфа-банк» с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса. <...> Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом, — сообщил Авен.

Бизнесмен подчеркнул: его семья «исторически связана с Латвией». Предприниматель высказал свою позицию после того, как Бюро по защите конституции (SAB) намекнуло о возможности лишения Авена гражданства страны.

Поводом для лишения предпринимателя латвийского паспорта стали долги в четырех компаниях, зарегистрированных на территории республики. Авен не может оплатить их из-за санкций.

3 марта 2022 года Еврокомиссия опубликовала список из 26 человек, которые были добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошел и Петр Авен. Также под санкциями гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы.