Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в российскую юрисдикцию Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в юрисдикцию России до 30 ноября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что правительству нужно до 30 ноября обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.

Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей <...> ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах, — говорится в перечне поручений.

Путин отметил, что сегодня достаточно много отечеcтвенных активов оформлены на иностранные компании. Их собственники, российские граждане, хотят вернуться в российскую юриcдикцию, и именно для них в России запустили два специальных административных района в Приморском крае и в Калининградской облаcти. Там компании могут защитить свои активы, сохранить привычную систему корпоративного управления, а также воспользоваться налоговыми преферeнциями.

В 2022 году Путин подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят замороженные активы. Расчеты с иностранными клиентами будут проводиться через новую структуру. Таким правом банки могут воспользоваться до 1 июля.