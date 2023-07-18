Европейские чиновники попросили МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Фото: MFA Russia/Global Look Pres

Александр Лукашенко

Комитет Европарламента по иностранным делам разместил на своем сайте доклад, в котором призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге рассмотреть возможность выдачи ордера на арест президент Белоруссии Александра Лукашенко. Также комитет выразил обеспокоенность из-за «подчинения» Минска Москве.

Депутаты называют Минск «ответственным за ущерб, нанесенный Украине, и преступления, совершенные на ее территории», в том числе из-за передачи украинских детей в Россию.

Европейские чиновники также призвали расширить список белорусов и россиян, в отношении которых введены санкции, добавив туда лиц, причастных к вывозу украинских детей с территорий вооруженного конфликта.