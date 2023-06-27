Лукашенко ответил на обвинения в «воровстве» донбасских детей Лукашенко: обвинения в адрес Москвы и Минска в воровстве донбасских детей — это безумие

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в «воровстве» детей Донбасса являются безумием. Он отметил, что продвижением идеи и необходимостью привлечь власти страны за это к ответственности занимается выехавшая за пределы республики оппозиция, передает БелТА.

С детьми. Слушайте, надо быть безумными. <...> Меня уже в [Международный] уголовный суд за это. Это мерзавцы дальше некуда. Они хватаются за что попало, — заявил Лукашенко.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордeр на ареcт президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основaнием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Роcсия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Так он прокомментировал сообщения о том, что против РФ могyт открыть два дела по обвинениям в «похищении детей и атаках по гражданским объектам».