Дерипаска процитировал антивоенную статью Льва Толстого

Миллиардер Олег Дерипаска процитировал в Telegram-канале фрaгмент антивоенной статьи Львa Толстого «Одумайтесь!», написанной 1904 году. Бизнесмен не пояснил, как она сoотносится с его личным мнением и тeкущим моментом.

Начинается война... и те самые люди, которые вчера еще доказывали жестокость, ненужность, безумие войн, нынче думают, говорят, пишут только о том, как бы побить как можно больше людей, разорить и уничтожить как можно больше произведений труда людей, — процитировал он строки классика, написанные во время русско-японской войны.

В 1904 году цензура не позволила напечатать статью в России, поэтому её сначала выпустили в виде брошюры в Англии, а потом напечатали в лондонской газете The Times.

Дерипаска ранее рассказал, что удивился заявлению президента США Джо Байдена о войне НАТО с российскими олигархами. Он не понимает, как бизнесмены могут быть причастны к спецоперации российских военных на Украине. Также он считает, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы быть более продуктивными и ещё три недели назад привести к более существенным результатам.