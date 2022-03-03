Дерипаска предсказал «жесточайший» трёхлетний кризис в России

Предприниматель Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме сообщил, что «железный занавес» для РФ уже опустился. Он отметил, что многие российские компании не смогут сохранить своей бизнес в сложившихся условиях. Бизнесмен также добавил, что Россию ждёт жесточайший кризис в ближайшие три года.

Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется. Думаю, что мы очень удивимся, сколько их осталось - их можно будет пересчитать на пальцах руки. Жесточайший кризис ждёт страну минимум года на три, — сказал Дерипаска.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что масштаб введённых против РФ санкций и их последствия было сложно просчитать ещё неделю назад. Шохин после встречи представителей крупного бизнеса с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым отметил, что бизнес понимает объём проблем и рассчитывает на постоянное взаимодействие с правительством РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.