Дерипаска удивился заявлению Байдена о войне против российских олигархов

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале рассказал, что удивился заявлению президента США Джо Байдена о войне НАТО с российскими олигархами. Он не понимает, как бизнесмены могут быть причастны к спецоперации российских военных на Украине. Также он считает, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы быть более продуктивными и ещё три недели назад привести к более существенным результатам.

С удивлением узнал из этой достаточно странной ночной речи американского президента в Варшаве, что, оказывается, эта война у НАТО — с олигархами. Якобы они её спланировали. Кто??? Потанин с Евтушенковым???? Как говорится, большой сюрприз. А с кем же они 18 месяцев вели переговоры от лица НАТО о безопасности в Европе??? — написал бизнесмен.

Он полагает , что переговорный процесс между делегациями Москвы и Киева мог бы быть более продуктивным. Также он считает, что ситуация на Украине может затянуться на довольно долгий, неопределённый срок.

Сейчас проходит какая-то адская идеологическая мобилизация со всех сторон, — считает он.

Ранее Байден в ходе своего визита в Польшу заявил, что Россия не стремится к денацификации Украины, а намеревается сместить текущего украинского президента Владимира Зеленского со своего поста. В ходе пресс-конференции он напомнил о санкциях, введённых против российских бизнесменов за, как считается в США и ЕС, связь с российскими властями. Также 26 марта Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».

Ранее Дерипаска предложил свой план по выходу России из кризиса, вызванного санкциями Запада на фоне спецоперации на Украине. Предприниматель предложил «начать поднимать Сибирь и Дальний Восток», добиться свободы для предпринимателей и «начать всё заново».