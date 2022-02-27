«Мир очень важен»: Дерипаска призвал к скорейшим переговорам
Анна Акимова
Анна Акимова
17:00, 27 февраля 2022
Предприниматель Олег ДерипаскаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Предприниматель Олег Дерипаска высказался за мир между РФ и Украиной и призвал к скорейшему проведению переговоров. Накануне стало известно, что российская делегация проведёт переговоры с украинской стороной в Гомельской области, на границе Украины с Белоруссией.
Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее! — написал Дерипаска в Telegram-канале.
Днём 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. При этом Путин подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.