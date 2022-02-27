«Мир очень важен»: Дерипаска призвал к скорейшим переговорам

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Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко предложил внести в Госдуму законопроект об изъятии активов россиян, высказывавшихся в поддержку Киева и против спецоперации России на Украине, в пользу детских домов, передаёт URA.RU.

Я бы предложил, чтобы Госдума приняла специальный законодательный акт немедленно, сразу в трёх чтениях, о конфискации финансовых активов граждан РФ, которые публично выразили политическую поддержку нынешнему киевскому режиму и выступили...