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«Мир очень важен»: Дерипаска призвал к скорейшим переговорам

17:00, 27 февраля 2022
«Мир очень важен»: Дерипаска призвал к скорейшим переговорам Предприниматель Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Предприниматель Олег Дерипаска высказался за мир между РФ и Украиной и призвал к скорейшему проведению переговоров. Накануне стало известно, что российская делегация проведёт переговоры с украинской стороной в Гомельской области, на границе Украины с Белоруссией.

Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее! написал Дерипаска в Telegram-канале.

Днём 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. При этом Путин подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.


 

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