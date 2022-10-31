Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Олег Тиньков

Предприниматель Олег Тиньков сообщил о решении отказаться от гражданства РФ. В своем Instagram (деятельность в России запрещена) бизнесмен опубликовал снимок заявления об отказе от российского паспорта, написанного на английском языке. Документ датирован 26 октября. Свой поступок Тиньков объяснил антивоенными соображениями.

Мне стыдно иметь этот (российский. — NEWS.ru) паспорт, — написал он.

Бизнесмен отметил, что он больше не хочет ассоциироваться с РФ. Он также обратился к своим коллегам из бизнес-сообщества, призвав их последовать его примеру с целью «ослабить путинский режим и его экономику». При этом он подчеркнул, что выступает против политики президента России Владимира Путина. Тиньков также отметил, что он выражает любовь ко всем гражданам РФ, которые выступают против боевых действий на Украине.

Ранее миллиардер и меценат Юрий Мильнер заявил о решении отказаться от российского гражданства.

Минувшим летом об отказе от гражданства РФ объявил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, чье состояние оценивается в $2,4 млрд. Он более 10 лет прожил в Казахстане и в текущем году получил паспорт этой страны. Законодательство Казахстана не допускает наличия второго гражданства, в результате Тулов также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис.