Дерипаска заявил о полной неэффективности госбанковской финсистемы в России Дерипаска рассказал, что в России проводят сумасбродные эксперименты с госкапитализмом

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Олег Дерипаска

Миллиардер Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что и в России, и в США пренебрегают настоящими рыночными принципами, а также проводят сумасбродные эксперименты с госкапитализмом. По его словам, именно такие шаги привели обе страны к примерно одинаковой инфляции за последние полгода. Перелом в экономике РФ невозможен из-за тотальной неэффективности госбанковской системы, подчеркнул предприниматель.

Что примечательно — тотальная неэффективность нашей госбанковской финансовой системы, в которой базовые ставки по кредиту и ипотеке почти в пять раз (!!!) выше, чем в США, делает абсолютно невозможным (!) никакой перелом в экономике с возвращением к росту как реальных доходов граждан, так и основных рыночных отраслей, — написал он.

Ранее Дерипаска сравнил госкапитализм с плесенью и призвал оставить его в прошлом, как колхозы. По мнению предпринимателя, власти должны предпринимать только те шаги, которые «не навредят частному сектору». Монополистический капитализм времен Советского Союза бизнесмен назвал тупиковой моделью развития государства.