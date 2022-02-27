Фридман назвал трагедией операцию России на Украине

Cовладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, комментируя спецоперацию России на Украине, назвал происходящее настоящей трагедией для двух народов. Миллиардер выразил надежду на прекращение конфликта и кровопролития. Об этом говорится в письме предпринимателя инвестиционной компании LetterOne, которое цитирует Financial Times. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен, ответственный за тысячи сотрудников в России и на Украине. Однако я убеждён, что этот кризис будет стоить жизней и нанесёт урон двум нациям, которые были братскими сотни лет, — отметил предприниматель.

Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского заявила о создании военного подразделения, предназначенного для иностранных добровольцев. Согласно информации советника главы офиса президента Алексея Арестовича, желающих помочь ВСУ оказалось больше, чем предполагалось, поэтому украинские власти собираются разделить их на два легиона.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о факте массового отказа украинских военнослужащих от участия в дальнейших боевых действиях. По его словам, в Харьковской области добровольно сложил оружие зенитный ракетный полк. Конашенков уточнил, что после оформления документов военнослужащие будут отправлены к своим семьям.