Долги, убытки и суды: кто из российских звезд потерял свой бизнес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Бар телеведущей Анастасии Ивлеевой признан банкротом, передает Telegram-канал «Звездач». Сообщается, что ООО «Капельница групп», открытое блогером, проиграло суд по иску от предпринимателя Александра Мокрова на 15 млн 952 тысячи 250 рублей. Кто еще из артистов не смог построить успешный бизнес и почему?

Какие знаменитости не стали успешными предпринимателями

Анастасия Ивлеева открывала ООО «Капельница групп», чтобы управлять баром. Недавно бизнесмен Александр Мокров обратился с иском о признании компании банкротом из-за задолженности. По решению Арбитражного суда бар признали банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

«Такая процедура банкротства применяется в отношении юридических лиц, которые начали самостоятельно процедуру ликвидации юридического лица, но в процессе ликвидации выяснилось, что имущества организации недостаточно для удовлетворения требований кредиторов», — объяснила Telegram-каналу «Звездач» адвокат Ольга Власова.

Телеведущая и певица Ольга Бузова открыла ресторан BUZFood на Цветном бульваре в Москве летом 2018 года. Еще одна точка появилась на Новом Арбате, но уже в январе этого года заведение съехало оттуда, а через полгода открылось в торговом центре «Вегас Крокус Сити». Бизнес Бузовой просуществовал недолго — в конце 2019 года все рестораны перестали работать. По информации Telegram-канал Mash, сеть BUZFood закрылась с минусом в 18 494 000 рублей.

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова открыла свой бар-магазин La Story Shop Bar Lab на Саввинской набережной в Москве в 2019 году. Артистка хотела, чтобы в небольшом заведении продавались как бургеры с коктейлями, так и одежда ее бренда. На открытии бара присутствовали звезды шоу-бизнеса, в числе которых были Ольга Орлова, Анатолий Цой, Юлианна Караулова, Екатерина Варнава, Алена Водонаева и Наталья Рудова. Однако заведение Седоковой закрылось спустя три месяца работы. Певица никак не комментировала ситуацию.

Кто из артистов успешно ведет бизнес

Народный артист России Григорий Лепс в октябре 2017 года на Петровке открыл рюмочную «Рюмка водки» совместно с коллегой по цеху Эмином Агаларовым. Позже партнеры запустили ресторан Lesnoy. Помимо этого, с 2019 года на Пятницкой улице работает кулинарная лавка Лепса «Пироги».

Блогер Ида Галич заработала 6 млн рублей на доставке суши и роллов. По данным бухгалтерской отчетности, за 2022 год компания ООО «Еджи» принесла артистке 5,6 млн рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».

Продюсеры Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Леруссе заработали на музыкальном лейбле Black Star 414 млн рублей. Пашу является генеральным директором ООО «Музыкальный Лейбл „Блэк Стар“» , а директором компании значится Вальтер. По информации Telegram-канала «Звездач», за 2022 год компаньоны заработали 414 млн рублей. На сегодняшний день в их продюсерском центре работают Клава Кока, Natan, Наzима, Боронина, Егор Шип и другие. При этом за последние годы из лейбла ушли Тимати, Егор Крид, МОТ, L’One, Kristina Si и Анет Сай.

Народный артист России Филипп Киркоров заработал 14 млн рублей на своем бизнесе. У певца есть компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн», она осуществляет деятельность в области исполнительских искусств. За 2022 год фирма принесла поп-королю 14 млн рублей, пишет Telegram-канал «Звездач». Несмотря на высокие заработки, у Киркорова есть долги по налогам — более 2,1 млн рублей.

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