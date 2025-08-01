С яблоками и по-венгерски! Два самых лучших рецепта лечо на зиму — вкуснота

С яблоками и по-венгерски! Два самых лучших рецепта лечо на зиму — вкуснота

Готовим необычное лечо с яблоками на зиму! Этот необычный вариант лечо покорит вас с первой ложки! Яблоки придают блюду приятную кислинку и легкую фруктовую нотку, делая вкус более насыщенным и интересным. Готовится так же просто, как и классическое лечо, но результат получается поистине королевским.

Ингредиенты: 2 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 500 г яблок (лучше кисло-сладких), 200 г лука, 100 мл растительного масла, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 5 горошин черного перца, 2 лавровых листа. Помидоры пропускаем через мясорубку и ставим вариться в толстостенной кастрюле на 15 минут.

Тем временем нарезаем перец соломкой, лук полукольцами, яблоки дольками (сердцевину удаляем). Добавляем все овощи и яблоки к томатам, вливаем масло, насыпаем соль и сахар. Тушим на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. В конце добавляем специи, провариваем еще 5 минут и сразу разливаем по стерильным банкам. Закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Острое лечо «По-венгерски»

Для любителей пикантных закусок этот рецепт станет настоящей находкой! Ингредиенты: 3 кг помидоров, 2 кг болгарского перца, 500 г острого перца, 200 г чеснока, 1 стакан сахара, 2 ст. л. соли, 200 мл растительного масла, 1 ст. л. уксусной эссенции. Помидоры и перцы (сладкий и острый) пропускаем через мясорубку. Чеснок давим через пресс. Все смешиваем в кастрюле, добавляем масло, сахар и соль. Доводим до кипения и варим 1 час на медленном огне. За 5 минут до готовности вливаем уксус. Горячую массу разливаем по банкам и закатываем. Получается ароматная, острая закуска, которая прекрасно хранится всю зиму.

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