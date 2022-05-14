Названа главная гипотеза появления гепатита неизвестной природы у детей Вирус остался главной гипотезой появления гепатита неизвестной природы у детей

Фото Mikhail Dyagtyarev/Global Look Press

Главной гипотезой происхождения острого гепатита неизвестной этиологии, выявленного у детей в целом ряде стран, является его вирусная природа. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Хотя обычные возбудители гепатитов не обнаружены, вирусная природа этого гепатита у детей не исключается, даже является главной гипотезой. Исследователи ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного вируса, — сказал Покровский.

По его словам, специалисты подозревают, в частности, определённый вариант аденовируса, выделенный у многих больных в Великобритании. При этом он назвал маловероятной возможность появления аутоиммунного гепатита даже у нескольких десятков детей. Подобная болезнь чаще всего носит хронический характер, а острые её формы крайне редки.

Токсический гепатит возможен, но также очень трудно представить, что он развился у детей из разных городов и стран из-за общего ядовитого вещества, разве что они употребляли один и тот же пищевой продукт или играли в игрушки из одной партии, — заметил эксперт.

Он допустил, что имело место сочетание ранее известной инфекции и общего токсического фактора.

Покровский также отметил, что в опубликованных данные не хватает материалов эпидемиологического расследования, установления связей между пациентами и общих факторов риска развития гепатитов. Остаётся ждать новых результатов исследований, в том числе обследований взрослых, окружавших заболевших детей. Возможно, у взрослых также было подобное заражение, но протекало оно в стёртой форме.

26 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об изучении случаев острого гепатита неизвестного происхождения. К 10 мая были зарегистрированы 348 случаев в странах Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания), а также в других странах мира (Канада, Израиль, Япония, США).

В настоящее время точную причину вспышки не может определить ни один специалист. Некоторые учёные связывают это с пандемией коронавируса, его мутациями и ослаблением организма людей.