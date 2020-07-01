Голосование по поправкам к Конституции завершилось на большей части РФ

https://static.news.ru/photo/6e12054a-bbbf-11ea-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На большей части территории России завершилось голосование по поправкам к Конституции. Меньше часа до закрытия избирательных участков осталось в Калининградской области.

Изначально назначенное на 22 апреля, голосование по изменениям в Конституции было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня.

В бюллетенях избирателям было предложено только два варианта ответа: «Да» и «Нет».

В списке изменений к главному закону страны — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Ранее изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметических» изменений, это должен быть принципиально новый документ. Тем не менее от бойкота голосования в партии отказались.

До этого Верховный суд не стал рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. Само голосование, по их мнению, всё-таки было необходимо. Суд объяснил решение отсутствием соответствующих полномочий.

Вместе с тем Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала России исключить или переформулировать поправку к статье 79. В комиссии указали, что это противоречит международным обязательствам страны исполнять решения Страсбургского суда.

Поводом для рассмотрения вопроса о главном российском законе со стороны Венецианской комиссии стал запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ попросили провести экспертизу конституционных изменений. Причиной такого анализа стала петиция правозащитников из России, которую подписали более 200 тысяч человек. Экспертам, помимо юридической проверки документа, предстоит оценить и процедуры принятия поправок. Однако полная ревизия поправок будет небыстрой, она продлится до конца 2020 года.

Как писал NEWS.ru, подсчёт голосов, отданных россиянами в ходе плебисцита, в каждом регионе осуществляется после 20 часов по местному времени — после закрытия участков для голосования.

При этом сотрудники Центральной избирательной комиссии успели обработать уже 15% протоколов. Изменения в главный закон страны поддержали 71,46% участников плебисцита. 27,55% высказались против.

Идёт и подсчёт голосов, отданных россиянами в ходе электронного голосования. Явка на нём составила 93,02%, а участие приняли 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области. В штабе по наблюдению за электронным голосованием уже собрали ключ для дешифровки результатов: перед началом плебисцита он был разделён между пятью хранителями.

Первые оценки голосованию по поправкам к Конституции уже дали эксперты. Они назвали его прозрачным и легитимным.