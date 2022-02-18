Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию. Главное

В пятницу днем главы непризнанных Донецкой и Луганской республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об обострении ситуации на линии соприкосновения с войсками Вооруженных сил Украины. На этом фоне они объявили эвакуацию и начали вывозить жителей на территорию России.

Денис Пушилин рассказал, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР находятся в боевой готовности и способны защитить гражданское население. На фоне этой угрозы власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. По его словам, эвакуируемое из ДНР население по договорённости с Москвой будет размещаться в Ростовской области. Пушилин добавил, что граждане будут обеспечены всем необходимым, для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Первыми будут вывезены из страны женщины, дети и лица пожилого возраста.

Первые автобусы с людьми уже прибыли в Ростовскую область, к часу ночи из ДНР было эвакуировано более 3 тысяч человек, сообщил глава МЧС республики. Три детских лагеря на территории приграничного Неклиновского района Ростовской области примут до 1,5 тысячи беженцев. Российские регионы также заявили о готовности принять жителей Донбасса или направить им гуманитарную помощь. В частности, об этом высказались в Челябинской, Пензенской, Калужской и Владимирской областях.

Президент России Владимир Путин пoручил правительству России выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей. В Ростовскую область по указанию президента вылетели врио главы МЧС Александр Чуприян, глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

Путин также подписал ежегодный указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы в 2022 году. Текст указа был опубликован вечером 18 февраля на официальном интернет-портале правовой информации России. Прошлый указ о военных сборах президент подписал в апреле 2021 года.

Вечером в пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос агентства URA.RU не исключил, что Владимир Путин 20 февраля может озвучить важное решение по Донбассу, однако затем представитель Зюганова опроверг это сообщение.

Происходящее в Донбассе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала геноцидом. Она выразила своё недовольство тем, что Запад продолжает отрицать ситуацию в Донбассе. Руководство в Киеве называет население региона «особями» и предлагает им уехать из страны, напомнила дипломат.

Затем председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в связи с обстрелами самопровозглашённых ДНР и ЛНР со стороны украинских вооружённых сил заявил, что президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны. По его мнению, украинский лидер не решился бы на эскалацию ситуации в Донбассе без поддержки извне.

На этом фоне иначе выглядят оценки ситуации со стороны Западной Европы. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что, по её информации, население самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик отказывается садиться в автобусы и эвакуироваться. Также Бербок утверждает, что Москва может провести операцию «под чужим флагом» или организовать переворот. Она отметила, что Украина сама должна решать, быть ей нейтральной страной или нет. Она призвала РФ немедленно отвести войска от границы с Украиной, пригрозив в противном случае «беспрецедентными» санкциями.

Бербок также выразила уверенность, что мировая политика после завершения кризиса вокруг Украины будет другой. По её словам, мировое сообщество или отстоит международное право, или пожертвует им. Германия, по её словам, готова к серьёзному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе.

Отреагировали на ситуацию и в США. В Белом доме заявили, что санкции, которые в настоящее время готовят на случай вторжения России на Украину США и их союзники, не будут касаться возможностей страны поставлять на мировой рынок энергоносители. Отключение России от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT также, вероятно, не будет фигурировать в новом пакете санкций, однако они могут коснуться технологического сектора.

Тем временем после полуночи в Луганске прогремел сильный взрыв. По сообщениям СМИ, ЧП произошло на газораспределительном узле в районе 2-й Беломорской улицы. Вслед за первым взрывом последовал еще один. Предприятие «Луганскгаз» назвало оба взрыва диверсией.

На протяжении вечера пятницы представители ДНР и ЛНР, а также сотрудники Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в республиках, следящие за ситуацией у линии соприкосновения, заявляли о многочисленных случаях обстрелов с территории, контролируемой Киевом. Помимо этого, как сообщил корреспондент WarGonzo Семён Пегов, на парковке у дома правительства в Донецке был взорван автомобиль начальника милиции ДНР.