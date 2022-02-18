Зюганов: Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу

Президент России Владимир Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил агентству URA.RU. Зюганов призвал всех россиян в этот день внимательно следить за обстановкой и новостями.

Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу. Призываю всех россиян в понедельник, 20 февраля, внимательно следить за ситуацией и ожидать новостей, — сказал глава КПРФ.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Донбассе крайне критическая и «дело может идти к широкомасштабной войне».

Пушилин в пятницу сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. Бывший командующий вооружёнными силами ДНР Игорь Стрелков в беседе с корреспондентом NEWS.ru сообщил, что в восточноукраинском городе Докучаевск под Донецком идёт эвакуация жителей в связи с обострением на фронте. В МЧС ДНР рассказали об отправке первых автобусов с жителями Донецка в сторону границы с Россией. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. Сейчас в Ростовской области создали оперштаб по эвакуации гражданского населения Донбасса.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях».